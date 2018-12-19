التحالف العربي: تدمير طائرة دون طيار بمطار صنعاء
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة دون طيار ومنصة الإطلاق بمطار صنعاء الدولي.
وأكد التحالف أن تدمير الطائرة في مرحلة الإعداد لإطلاقها وتحييد هجوم إرهابي وشيك ، وأفاد بأن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية.
وقال التحالف إن المليشيا الحوثية الإرهابية تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
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