التحالف العربي: تدمير طائرة دون طيار بمطار صنعاء

... خبير عسكري: عاصفة الحزم حققت النجاح المرجو منها قال الخبير العسكري والاستراتيجي غازي الطيب خلال مقابلة مع أخبار الآن، إنه من الواضح أن العمليات العسكرية لعاصفة الحزم هي مدروسة ومخطط لها بنجاح، مؤكدا إلى وجود دراسة مسبقة عن طبيعة العمليات، بالإضافة إلى قوة الحوثيين.

... تدمير مواقع إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في صنعاء أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، استهداف مواقع عسكرية "مشروعة" بقاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء.

... المواقع التي تم إستهدافها في عملية عاصفة الحزم قصفت القوات الجوية السعودية مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

... روسيا تعتقل متهمين بدعم داعش والنصرة أعلن الأمن الفدرالي الروسي الخميس إعتقال 7 أشخاص بتهمة الدعم المالي لتنظيم داعش وجماعة النصرة في سوريا.

... قتلى بانفجار سيارة في عفرين قتل تسعة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين شمالي سوريا، وفقاً للمرصد السوري.