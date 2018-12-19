البشير: أمن الحرمين خط أحمر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - ( واس)

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، بتعزيز وتفعيل التعاون، وتوسيع المشاركات في مجالات مختلفة، والعمل المشترك من خلال المشاريع الكبيرة، والمناورة بين السودان والسعودية. وأكد البشير، خلال لقائه ببيت الضيافة بالخرطوم، رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية فياض بن حامد، وبحضور وزير الدفاع اعوض بن عوف، أن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وما يقوم

به السودان واجب مقدس وأخلاقي، والقوات المسلحة السودانية ستظل موجودة بالتحالف وفق الالتزام بين البلدين"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا". بدوره، لفت رئيس هيئة الأركان المشتركة كمال عبد المعروف، في تصريح صحافي، عقب اللقاء، إلى أن "العلاقات بين السودان والسعودية أزلية وتاريخية ومتجذرة".

وأشار إلى أن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة السعودي للبلاد، تأتي في ظروف بالغة التعقيد، لما تتعرض له منطقة البحر الأحمر من تحديات كبيرة، بالإضافة إلى أن الزيارة في إطار التبادل المستمر للزيارات بين البلدين وبين الجيشين،

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