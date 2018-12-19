استقالة وزير مالية حكومة الوفاق الليبية

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (متابعات)



أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق الليبية، فرج بومطاري استقالته من منصبه، بسبب وجود عراقيل تحول دون أداء مهامه وتطبيق برنامج وزارته، بعد شهرين فقط من تعيينه.

وتحدث بومطاري في مطلب الاستقالة الذي تقدم به لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، عن عدم وجود البيئة المهنية لإعداد سياسة مالية قوية وجادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة.

وأوضح في هذا السياق، أن الكثير من العراقيل حالت بين الوزارة وبين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثّلت في تغييب الوزارة في الكثير من الأحيان بالأخص عند اتخاذ القرارات ذات التأثير المباشر بالسياسة المالية، إلى جانب غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة، وعمل مصرف ليبيا المركزي ضد وزارة المالية بخلق معوقات والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية.

وتأتي استقالة بومطاري الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، في وقت حسّاس، تسعى فيه حكومة الوفاق إلى تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تعهدّت به وإيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه الملف الاقتصادي، وتعزيز الشفافية المالية.

ويتضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة التوازن المالي.



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