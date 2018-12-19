إجلاء موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مسؤول أمريكي، عن إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة.

وقال المسؤول، إنّ سحب القوات الأمريكية من سوريا سيستغرق من 60 إلى 100 يوم، في حين، اعتبر البيت الأبيض، أنّ النصر على داعش في سوريا، لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته هناك، لافتاً إلى أنّ سحب القوات من سوريا جاء للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب.

واعتبر البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

وأوضح، أنه قبل 5 سنوات، كان داعش يمثل خطراً كبيراً في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة.

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