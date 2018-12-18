لجنة مراقبة الحديدة تباشر عملها خلال 24 ساعه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مصدر في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، المؤلفة من ممثلين عن الحكومة الشرعية في اليمن والمتمردين الحوثيين، ستبدأ عملها في مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة.من المتوقع أن تبدأ لجنة تنسيق إعادة الانتشار عملها في غضون الـ24 ساعة المقبلة" وفقاً للمصدر

وينص الاتفاق الذي تم توصل إليه في السويد الأسبوع الماضي على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، وعملية انسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة وموانئها. وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على "عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وعملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى" في المحافظة الواقعة غربي اليمن. ومن المفترض أن يقدم رئيس اللجنة تقارير أسبوعية بشأن امتثال الأطراف بالتزاماتها.

اقرأ المزيد:

هدوء في الحديدة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ