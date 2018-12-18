صور قاسم سليماني تثير الجدل بالأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أثارت صور لقادة إيرانيين، التقطت على جدران منازل في مدينة السلط الأردنية، استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر من بين الصور الملتقطة، صورة لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

مصدر الصورة موقع سما الأردن

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الأردنية، بتوضيح أسباب نشر تلك الصور على الجدران في مدينة السلط.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصدر رسمي في بلدية السلط، أن الصور الملتقطة تم رسمها بهدف تصوير "فيلم عالمي تجري أحداثه في الأحياء الإيرانية".

وأوضح المصدر أن الجهة المنفذة للعمل، حصلت على تصاريح من الجهات المخولة بذلك، دون أن يكون للبلدية أي علاقة بمنح تصريح للجهة منفذة العمل من عدمه.

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