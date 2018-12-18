العثور على منشورات لداعش تخطط لتفجيرات واغتيالات في ليبيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عثرت السلطات الأمنية الليبية على منشورات تتضمن خطط تنظيم داعش لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف مقرات الدولة كما تشمل المنشورات تهديدات باغتيال عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

المكتب الاعلامي لمديرية أمن الرجبان التابع لوزارة داخلية الحكومة المؤقتة أكد العثور على هذه المنشورات في إحدى المقاهي وتتضمن تهديدات بتفجير وتخريب مطار مدينة الزنتان ومقار مديريات الأمن والشرطة وكذلك الاستخبارات والمعسكرات التابعة للجيش، بالإضافة إلى التهديد باغتيال مديري امن وضباط.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى لیبیا اعلنت يوم الثلاثاء الماضي، مقتل 6 مدنیین على ید مسلحین تابعین لتنظیم "داعش" الإرھابى، بعد أسرھم خلال قتال فى بلدة صغیرة فى أكتوبر الماضى.

وأدانت الامم المتحدة فى بیان الھجوم، ووصفته بـ "البغیض".

وكان تنظیم "داعش" الإرھابى أسر المدنیین الستة فى 28 أكتوبر الماضى، خلال ھجوم على بلدة الفقھاء الواقعة جنوب مدینة سرت الساحلیة، التى كانت معقلا سابقا للتنظیم.

وینشط تنظیم "داعش" وجماعات مسلحة أخرى، فى مناطق فى لیبیا، ویعمد مسلحوھا إلى سرقة المدنیین على الطرق السریعة، ومھاجمة دوریات أمنیة تابعة للجیش الوطنى اللیبي

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