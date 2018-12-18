اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة يدخل حيز التنفيذ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين، والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد.

وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أصدرت أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة 12 من مساء الاثنين بالتوقيت اليمني.

وكان مكتب المبعوث الأممي في اليمن قد قال إن اللجنة المسؤولة عن اتفاق الحديدة تبدأ عملها الليلة.

وأعلن مصدر في الأمم المتحدة أن موعد الهدنة في الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.

وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن تحديد منتصف الاثنين الثلاثاء موعداً لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب "مرتبطة بالعمليات"، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها.

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