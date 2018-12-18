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الجيش اليمني يسقط طائرة إيرانية في مأرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات) 

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، كانت تحلق في سماء محافظة مأرب. وأكدت وزارة الدفاع اليمنية، أن الطائرة من صناعة إيرانية، وتمكنت قوات اللواء 26 ميكا، من اسقاطها في المناطق الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة جنوبي المحافظة.

 ولفتت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إنه وبعد فحص حطام الطائرة المسيرة، من قبل القوات المختصة، تبين إنها إيرانية الصنع، زكانت تحمل متفجرات.

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