أمر ملكي سعودي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال سعودي، للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

كما شمل الأمر الملكي استمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 بالمئة، وذلك لمدة عام مالي واحد، إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

وشمل الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، استمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين، بمبلغ 500 ريال سعودي.



اقرا ايضا

الحلبوسي: الدعم السعودي أسهم بطرد داعش