عشرات القتلى من "الشباب" الصومالية بضربات جوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 62 شخصاً من جماعة الشباب الصومالية في ضربات جوية أمريكية خلال اليومين الماضيين، حسب ما أعلنت مصادر مسؤولة.

هذا وقتلت القوات الحكومية الصومالية 25 من مسلحي الجماعة في عملية أمنية بدعم من القوات الأمريكية، الأحد، في إقليم "شبيلى السفلي" جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، إن القوات الحكومية تمكنت، بدعم من وحدات أمريكية، من تحييد (قتل) 25 خلال عملية أمنية استهدفت مركزاً عسكرياً لمقاتلي "الشباب" قرب بلدة جندرشي.

وأضافت الوكالة أن المركز الذي استُهدف كان يجري فيه الإعداد لهجمات تفجيرية تستهدف المواطنين والقوات الأفريقية بمدينة "مركة" في إقليم "شبيلى السفلي".

وأشارت إلى أن الحكومة الصومالية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، "ستواصل دحر الإرهابيين الذين يهددون أمن الشعب الصومالي".

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