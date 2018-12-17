إحباط محاولة تسلل واسعة للحوثيين بالحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (صحف)

أحبطت قوات اللواء أحد عشر عمالقة، محاولة تسلل كبيرة للمتمردين الحوثيين شمال حيس، ودارت اشتباكات هي الأعنف منذ أسابيع.

وبحسب مصادر ميدانية فقد تصدت قوات المقاومة الوطنية في اليمن، لمحاولة تسلل واسعة نفّذتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، لاختراق صفوف المقاومة، في مديرية حَيس، في محافظة الحديدة، عقب استقدامها تعزيزات من مديريات يريم وإِب وذمار، مرت عبر خط العُدين حيس.

وفي السياق، دارت اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين في الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية للمدينة.

وقالت المصادر إن معارك تدور في مناطق شارع الخمسين وسوق الحلقة، امتدادًا للمنطقة الشرقية لمدينة سبعة يوليو، وصولا إلى حي الربصا الجنوبي وجامعة الحديدة جنوب مدينة الحديدة.

وأفاد سكان بأن الاشتباكات التي دارت استخدمت فيها الأسلحة المختلفة، وسط دوي انفجارات هزت أحياء مدينة الحديدة، من جراء استخدام المتمردين المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا من داخل الأحياء السكنية.

كما أقدم المتمردون على قطع شارع "صنعاء" الذي يعد من الشوارع الرئيسية والتجارية في المدينة، بوضع حاويات كبيرة في الطريق، مما تسبب بإعاقة تنقلات المدنيين، وإغلاق عدد من المحال التجارية، فضلاً عن نصب المتمردين سواتر ترابية أمام مستشفى "الرشيد" بشارع جمال.

يأتي ذلك في إطار استمرار المليشيات في التضييق على السكان داخل المدينة، واستمرارها في محاولة تقطيع أوصال المدينة.

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