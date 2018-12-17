أكثر من 50 مليون $ لإعماره.. قصة مسجد النوري كاملة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الأمل يشق طريقه في مدينة الموصل بعد سنوات من الظلامية التي عاش فيها سكانها تحت احتلال تنظيم داعش ، التنظيم الذي دمر الأخضر واليابس ومحا معالم المدينة التاريخية، ولم يحترم حتى حرمة الأماكن المقدسة.

* داعش دمر جامع النوري في يونيو 2017 خلال عملية تحرير الموصل

* الإمارات تكفلت بإعادة إعمار جامع النوري ومئذنته الحدباء في مشروع هو الأضخم

* تكلفة المشروع تزيد عن الـ50 مليون دولار

* إعادة إعمار جامع النوري وملحقاته ستمتد 5 سنوات

* جامع النوري ثاني مسجد يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي وعمره حوالي 9 قرون

مدنية الموصل التي كانت تفاخر بجامعها التاريخي الأشهر جامع النوري ، ومئذنته الحدباء ، عاشت واقعاً أليماً بعدما دمرالتنظيم الإرهابي المسجد والمئذنة في تفجير غير مبرر في يونيو 2017 ، خلال عملية تحرير المدينة لكن وبعد أقل من عامين وبعد القضاء على وجود داعش في الموصل وتحريرها منه ، هاهي الحياة تعود والأمل بدأ بوضع جحر الأساس لإعادة بناء جامع النوري ومئذنته بتمويل إماراتي .

حجر أساس

ووضع حجر الأساس لمسجد النوري ومئذنة الحدباء، مدير ديوان الوقف السني في العراق عبد الله الهميم، بحضور ممثلة منظمة اليونيسكو في العراق لويز هاكستاوزن.

جامع النوري والمئذنة ، تصوير جوي

مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء ، سيمتد طوال خمس سنوات، وهو المشروع الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليون وأربعمئة ألف دولار أمـريكي.

علقت ممثلة التحالف الدولي على تويتر نانسي جمال بالقول "لا مكان لأحلام وردية بل عمل جاد وشاق وتكاتف أهلي ومجتمعي ووطني ودولي. على كل فرد مسؤولية وعلى الجميع إدراك ذلك. هكذا تبنى الأمم وهكذا تزدهر الحضارات. هكذا تشرق شمس المستقبل".

ما يشمله المشروع

ويشتمل مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير في الموصل، على إعادة بناء المسجد وبخاصة منارته الحدباء وقاعدتها، والمباني الملحقة بالمسجد الذي تم تدميره بالكامل خلال فترة احتلال داعش المدينة، إضافةً إلى إعادة بناء البنية التحتية اللازمة حول المسجد والحدائق التاريخية وبناء صرح تذكاري يحتوي بقايا المسجد ومساحات ثقافية ومجتمعية وتعليمية لأفراد المجتمع الموصلي.

مساهمة الإمارات أخر أهم مشاريع عام زايد الحافل

وقالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: أن انطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير في الموصل يتزامن مع احتفاد الإمارات بمئوية الشيخ زايد، ليكون خيرَ ترجمةٍ لحرص الدولة على إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ، في ترسيخ ونشر القيم التي أورثها في الوقوف إلى جانب الشعوب العربية الشقيقة، إسهاماً في رخائها وسعادتها وبناء وازدهار أوطانها.

عن تاريخ المسجد

يُعتبر مسجد النوري الكبير الواقع في الساحل الأيمن للموصل والذي يشتهر بمنارتهِ «الحدباء» المحدَّبة نحو الشرق، من مساجد العراق التاريخية العريقة وثاني مسجد يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، حيث بناه نور الدين زنكي في القرن السادس الهجري أي أن عمره يناهز التسعة قرون، وقد أعيد إعماره مراتٍ عدة، كانت آخرها عام 1363هـ/1944م.

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