ميناء الحديدة يشهد عمليات سطو قبل خروج الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت الميليشيات الحوثية بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين في ميناء الحديدة السبت بالإضافة الى نهب مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها من المواد التي كانت في طريقها للشحن عبر الميناء

وتأتي عمليات السرقة هذه بعد يومين على توقيع اتفاق بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد ، يقضي بوقف إطلاق النار، وانسحاب الميليشيات من المدينة ومينائها

بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات إلى تعز ، التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ سنوات، فضلاً عن إعلان الاتفاق على تبادل آلاف المعتقلين والمخطوفين.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن مدينة الحديدة شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية، حيث أقدمت الميليشيات على استبدال الزي الشعبي لعناصرها بأزياء عسكرية، كما قامت بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه.



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