قتل 16 مسلحاً من داعش بغارات عراقية في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل 16 مسلحاً من داعش في ضربة جوية نفذتها طائرات إف 16 العراقية في منطقة سوسة السورية، حسب ما كشفته وزارة الداخلية العراقية.

واستهدفت ضربة ثانية مقراً ثانياً لهم أسفرت عن مقتل 13 انتحارياً كانوا يستعدون للدخول إلى العراق عبر الطريق الـصـحـراوي للقيام بـعـمـلـيـات إرهــابــيــة تـسـتـهـدف بــغــداد وكــربــلاء وسامراء وكركوك





ومن أبرز القتلى القياديين:

وزير حرب داعش مشتاق عناد هـرم المحمدي، عراقي الجنسية الملقب بأبو عـمـر، وهو مسؤول عن ما يسمى ولاية الفرات الأوسط.

ونائب البغدادي المدعو سجاد علي حسين الحسناوي الملقب بأبو صفية العراقي، المتهم بالإشراف على تنفيذ تـفـجـيـرات فـاجـعـة الــكــرادة الأخـيـرة، كما شارك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في العراق وسوريا.

ومـسـؤول منطقة الـصـحـراء عبد حـمـيـد نـمـضـحـي الـسـلـمـانـي مـسـؤول عـن نقل الانـتـحـاريـين مـن سـوريـا إلــى الـعـراق وبالعكس.

وأمير غرفة عمليات التنظيم الإرهابي عمر عبد سلمان الـفـهـداوي مكلف بمهمة الإشــراف عـلـى الـعـمـلـيـات الإرهـابـيـة فـي سـوريـا والـعـراق والخارج.

وشـاكـر الـحـردانـي والمـعـروف بشاكر صاروخ، لعلاقته ببرنامج الجهد الهندسي لـصـنـاعـة الـصـواريـخ بالتنظيم الإرهــابــي.

وأيضاً المسؤول الأمني للتنظيم أبو صالح العبيدي، وأبو حمزة اليمني جـنـسـيـتـه يمني زعيم مـا يسمى الانتحاريين فـي سوريا.

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