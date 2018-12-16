عمليات سلب ونهب من مليشيات الحوثي للحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شنت ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، عمليات نهب واسعة لمؤسسات الدولة في مدينة الحديدة، وهجمات وسط استقدام مسلحين جدد، مما يؤكد عدم التزامَها بما وافقت عليه في مشاورات السويد.

الميليشيات استبقت بدء تنفيذ اتفاق السويد على الأرض في الحديدة بإشراف الأمم المتحدة، بعملية نهب واسعة لمؤسسات المدينة ومرافقها الحكومية ومنشآتها التجارية، وفق ما قالت مصادر ميدانية.

ونقل الحوثيون كل ما تم سلبه ونهبه إلى صنعاء التي يحتلها المتمردون، وفق المصادر التي قالت إن المليشيات نهبت وثائق ومعدات من داخل مقر المؤسسة العامة للاتصالات ونقلتها على متن شاحنات.

وتأتي عملية النهب بعد يومين من قيام مليشيات الحوثي بالاستيلاء على معدات ووثائق في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مصادرة بضائع يملكها تجار ومستثمرون.

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