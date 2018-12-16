تجدد المعارك بين سوريا الديمقراطية وداعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

واصلت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها في الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات وفي القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن مصادر ميدانية قولها إن إشتباكات عنيفة وقعت بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش على محاور قريبة من الضواحي الشرقية لبلدة هجين.

وتابع المرصد السوري بالقول إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية فإن الاشتباكات والاستهدافات وعمليات القصف الجوي والصاروخي، تسببت بمزيد من الخسائر البشرية بين صفوف داعش بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور.

أشار المرصد إلى إرتفاع عدد القتلى في صفوف التنظيم الارهابي إلى 932 خلال القصف والاشتباكات والتفجيرات والغارات ضمن الجيب الأخير لداعش منذ الـ 10 من أيلول / سبتمبر حتى الأن.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت السيطرة على هجين بشكل كامل وتحريرها أخيراً من إحتلال داعش, كما أكدت أنها بدأت بتمشيط البلدة من الألغام وتثبيت مواقع إنتشار مقاتليها.

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