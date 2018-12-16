الحوثيون يخرقون إتفاق السويد والشرعية تبلغ الأمم المتحدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

وجهت حكومة الشرعية اليمنية بلاغاً إلى الأمم المتحدة يتضمن الخروقات والانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثي بما ينتافى مع اتفاق ستوكهولم الذي تم باشراف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

و جاء في البلاغ الذي وجهه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الى الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي بدلا من أن تمضي بتنفيذ التزاماتها في إتفاق السويد والانسحاب من الحديدة وموانئها، تواصل تصعيدها العسكري، وتطلق قياداتها التهديدات ضد الشعب اليمني ودول تحالف دعم الشرعية.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية وسكان في العاصمة صنعاء بأن ميليشيات الحوثي إعتقلت العديد من ضباط جهاز الإستخبارات وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم, كما كشفت المصادر أن ميليشيا الحوثي تُخضع بقايا منتسبي جهاز الأمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية، واعتقلت العشرات منهم خلال الساعات الماضية.

ميدانيا, أكدت مصادر في حكومة الشرعية اليمنية إندلاع اشتباكات عنيفة في محافظة الحديدة بعد أن خرقت ميليشيات الحوثي اتفاق السويد وأطلقت النار على مواقع لقوات الشرعية من دون أسباب تذكر, مضيفة أن قوات المقاومة اضطرت الى الرد والاشتباك مع أفراد ميليشيا الحوثي حيث قـُتل إثنان و عشرون مسلحا منها.

من جهة أخرى, قالت مصادر قوات الشرعية اليمنية إن ميليشيات الحوثي تواصل عمليات النهب داخل ميناء الحديدة, وقامت بسرقة معدات وآليات ثقيلة تعود للشركة الصينية للمقاولات, موضحة أن السرقات تتم بشكل منظم ودوري الى جانب استهداف التجار وسرقة حتى المساعدات الإنسانية والإغاثية.

في هذه الأثناء, قال دبلوماسيون في نيويورك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد يقترح قريباً على مجلس الأمن آلية مراقبة لمدينة الحديدة ومينائها تضم نحو 40 مراقباً دولياً بهدف ضمان تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار.

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