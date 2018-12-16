الجيش اليمني يصل الى أطراف حيدان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وزارة الدفاع اليمنية)

أعلن الجيش اليمني وصول قوات الشرعية إلى أطراف مديريّة حَيْدَان وفَرَضَ سيطرةً ناريَّة على عَقَبَة مرَّان بمنطقة صعدة.

وذكر الضابط في الجیش الیمني العمید صالح المخلافي أن قوات ألوية العمالقة تواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران لتطھیر أراضي محافظة صعده من الانقلابیین الحوثیین.

كما قال مصدر عسكري إن قوات من ألویة العمالقة أصبحت على مشارف وادي لبیبة ووادي الخلب في مقدمة الجبھة.

وتابع المصدر أن قوات الجیش استعادت عددا ً كبیرا من الأسلحة التي نھبھا الحوثیون المدعومون من إیران من المؤسسات العسكریة التابعة للدولة منذ انقلابھم على الحكومة الشرعیة المعترف بھا دولیًا.

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