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مليونا طفل خارج أسوار مدارس سوريا

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة(متابعات)

قالت مديرة منظمة الأطفال في الأمم المتحدة إن مليوني طفل من أطفال سوريا مازالوا خارج المدارس بالرغم من تراجع الحرب في البلاد. وأشارت الى ان الأوضاع ستحتاج أعواما والكثير من التمويل للمساعدة في التغلب على ندوب الصراع الذي استمر 7 سنوات.

وأوضحت المديرة التنفيذية ليونيسيف هنرييتا فور، بعد العودة من سوريا، أن المدارس التي لم تدمرها الحرب تعج بالطلاب بالرغم من أن بعضها يفتقر إلى الكهرباء وأحيانا إلى الأبواب والنوافذ.

 قضت فور خمسة أيام تزور مناطق سيطرت عليها قوات الحكومة من قبضة مقاتلي المعارضة هذا العام، من بينها منطقة دوما شرقي دمشق ومحافظة درعا في جنوب البلاد ومناطق في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد.

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