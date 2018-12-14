قرقاش: وقف إطلاق النار في الحديدة هو خطوة مهمة لإنهاء الصراع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم إن نتيجة المفاوضات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين في السويد , هي خطوة أولى مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع ، مؤكداً إستمرار دعم العملية السياسية والإنسانية وكذلك خطط إعادة الإعمار.

وأكد قرقاش دعم دولة الإمارات للعملية السياسية والإنسانية، بعد أن وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على سحب جميع القوات من محافظة الحديدة ومرافئها الحيوية كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار تم إقراره أمس.

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