عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

قرقاش: وقف إطلاق النار في الحديدة هو خطوة مهمة لإنهاء الصراع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم إن نتيجة المفاوضات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين في السويد , هي خطوة أولى مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع ، مؤكداً إستمرار دعم العملية السياسية والإنسانية وكذلك خطط إعادة الإعمار.

وأكد قرقاش دعم دولة الإمارات للعملية السياسية والإنسانية، بعد أن وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على سحب جميع القوات من محافظة الحديدة ومرافئها الحيوية كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار تم إقراره أمس.

المزيد من الأخبار 

قرقاش: ما حدث في السويد خطوة يجب البناء عليها 

 


 

#السويد #قرقاش #أخبار عربية #اليمن

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...