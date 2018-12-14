انتخاب امرأة لرئاسة برلمان البحرين لأول مرة

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتخب البرلمان البحريني في جلسته الأولى، الأربعاء، فوزيه زينل، رئيسة للبرلمان لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة.

وكانت زينل نجحت في انتخابات البحرين البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي، عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية.

وفوزية زينل، سياسية وإعلامية وأكاديمية وناشطة في مجال المرأة والارشاد التربوية، وتحمل درجة الماجستير في الإعلام عام 2014، كما تحمل شهادات أخرى في العلوم السياسية، والارشاد النفسي، واللغة العربية والتربية.

وعملت رئيسة برلمان البحرين، في السابق، محاضرة جامعية، ومديرة تلفزيون البحرين ومستشارة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ومتخصصة في التوجيه والإرشاد النفسي، ومديرة الشؤون الإدارية والمالية في إحدى المدارس.

وتنشط أيضا في العمل المجتمعي، إذ ترأست حملة وطنية لدعم أصحاب الهمم في البحرين، وتولت رئاسة اللجنة النسائية في جمعية البحرين الخيرية، كما تواظب على كتابة مقال أسبوعي.

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