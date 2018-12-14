عاجل

انتخاب امرأة لرئاسة برلمان البحرين لأول مرة

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

انتخب البرلمان البحريني في جلسته الأولى، الأربعاء، فوزيه زينل، رئيسة للبرلمان لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة.

وكانت زينل نجحت في انتخابات البحرين البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي، عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية.

وفوزية زينل، سياسية وإعلامية وأكاديمية وناشطة في مجال المرأة والارشاد التربوية، وتحمل درجة الماجستير في الإعلام عام 2014، كما تحمل شهادات أخرى في العلوم السياسية، والارشاد النفسي، واللغة العربية والتربية.

وعملت رئيسة برلمان البحرين، في السابق، محاضرة جامعية، ومديرة تلفزيون البحرين ومستشارة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ومتخصصة في التوجيه والإرشاد النفسي، ومديرة الشؤون الإدارية والمالية في إحدى المدارس.

وتنشط أيضا في العمل المجتمعي، إذ ترأست حملة وطنية لدعم أصحاب الهمم في البحرين، وتولت رئاسة اللجنة النسائية في جمعية البحرين الخيرية، كما تواظب على كتابة مقال أسبوعي.

 

اقرأ أيضاً

غريفثس: اتفاق السويد خطوة كبيرة نحو السلام في اليمن

#البحرين #أخبار عربية #البرلمان #انتخابات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...