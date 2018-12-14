الولايات المتحدة ترحب باتفاق الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالاتفاقات التي تمت بين طرفي النزاعي اليمني في السويد ، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق الحاصل بشأن الحديدة وتعز.

واضاف بومبيو أن ما تحقق يعتبر خطوة أولى مهمة يبنى عليها من أجل تحسين حياة اليمنيين، مشيرا إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تشمل تخفيف التوترات وخفض العنف وذلك لإعطاء فرصة حقيقية لنجاح المفاوضات المستقبلية.

وشكر بومبيو مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث على قيادته وجهده وتفاؤله المستمر.

كما شكر كلا من السويد والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت لدورها في تسهيل ودعم المحادثات.

واعتبرت الخارجية أن العمل المقبل لن يكون سهلا، لكن ما كان مستحيلا منذ مدة بدأ بالتحقق بحسب البيان. ورأت أن السلام ممكن، وأن نهاية هذه المفاوضات قد تشكل بداية فصل جديد في اليمن.

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