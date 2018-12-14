الخارجية السعودية ترحب باتفاق السويد

... السعودية ترحب باتفاق الحديدة رحّبت المملكة العربية السعودية، باتفاق الحديدة، الذي أعلن عنه اليوم في ختام مشاورات الأطراف اليمنية التي جرت برعاية أممية في السويد.

... الإمارات تدعم عقد محادثات سلام يمنية أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها ودعم التحالف العربي لعقد محادثات، برعاية الأمم المتحدة في السويد..

... داعش والأسد.. وحلم اللجوء! في أيام قليلة عاد تنظيم داعش إلى مناطق في ريف حلب ليسيطر وفق إعلانه على ١٢ قرية أبرزها (المسعودية، العزيزية، دويبق، الغوز، تركمان، بارح، أخترين ومارع)..

... السعودية ترحب باتفاق الحديدة رحّبت المملكة العربية السعودية، باتفاق الحديدة، الذي أعلن عنه اليوم في ختام مشاورات الأطراف اليمنية التي جرت برعاية أممية في السويد.

... سعوديون تعليقا على سابك: نخطو نحو المستقبل بإيمان وثقة وضع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، يوم (الإثنين)، حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)