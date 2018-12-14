الخارجية السعودية ترحب باتفاق السويد
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلنت الخارجية السعودية أنها ترحب باتفاق السويد بين الشرعية اليمنية والحوثيين
كما أشارت الخارجية السعودية إلى أن المملكة ملتزمة بالتوصل لحل سياسي يضمن أمن واستقرار اليمن
وشددت على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول لحل سياسي ،كما نوهت على ضرورة تسليم ميناء الحديدة والذي بدوره يساعد في رفع المعاناة عن الشعب اليمني
فيما أكدت بأن الحل يقوم على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرار 2216
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