اشتباكات في الحديدة بعد إعلان وقف إطلاق النار في السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، عن حدوث اشتباكات في الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة اليمنية قبل قليل.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، حيث توصل طرفا الصراع في اليمن، إلى تفاهمات عدة برعاية أممية.

وقال أحد السكان لـ "رويترز"، إنه سمع دوي إطلاق صواريخ وأسلحة رشاشة، قادم من اتجاه ضاحية السابع من يوليو في شرق المدينة التي يحتلها الحوثيون، فيما تتمركز على مشارفها القوات اليمنية الشرعية..

والخميس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في مدينة الحديدة اليمنية، إلى جانب وجود سبل لتفاهم مشترك بين الأطراف اليمنية حول تعز.

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