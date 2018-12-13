وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم سعدة عن 81 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفي الكاتب الصحفي المصري الكبير، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن رئيس تحرير صحيفة الأخبار، خالد ميري، أن جنازة الراحل سيتم تشييعها من مؤسسة أخبار اليوم، صباح الخميس، على أن تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر.

ولد سعدة عام 1937 في مدينة بورسعيد شمال شرقي مصر، وفي بداية حياته قضى سنوات عدة بسويسرا، حيث درس الاقتصاد السياسي، وعمل مراسلا صحفيا لأخبار اليوم في جنيف.

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