وزير الداخلية السعودي يدشن مركز الأمير نايف للإبداع الأمني
أخبار الآن | الرياض- السعودية (متابعات)
رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية أمس، حفل افتتاح مركز الأمير نايف للإبداع الأمني، وافتتاح معهد التدريب النسائي الأمني، بمقر كلية الملك فهد الأمنية في الرياض.ووضع وزير الداخلية حجر الأساس لمركز الأمير نايف للإبداع الأمني، وشهد توقيع مذكرة تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكلية الملك فهد الأمنية، لتعزيز الجهود لتطوير التعاون, في مجال البحث العلمي بين المدينة والكلية.
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