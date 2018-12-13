وزير الداخلية السعودي يدشن مركز الأمير نايف للإبداع الأمني

... السعوديون يبايعون محمد بن نايف ولياً للعهد ومحمد بن سلمان ولياً لولي العهد يبدأ السعوديون اليوم بعد صلاة العشاء التوافد إلى قصر الحكم بالرياض لمبايعة الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، ومبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد

... بدء مراسم بيعة محمد بن نايف ومحمد بن سلمان بدأت في العاصمة السعودية الرياض ، وبالتحديد في قصر الحكم، مراسم بيعة الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، والأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دعا إلى مبايعة الأمير محمد بن نايف، والأمير محمد بن سلمان، بعد صلاة العشاء في قصر الحكم بالرياض.

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