محادثات السويد تكلل بانسحاب الحوثي من الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (محمد زهور)

مصافحة تاريخية بين وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين، اختتمت بها محادثات السلام بين الطرفين في السويد. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر عن تفاؤله بنتائج المحادثات، مؤكدا انها تهيئ لبداية نهاية الأزمة اليمنية.

غوتيريش نوه إلى أن الجولة القادمة من المفاوضات ستكون في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

أبرز ما تمخض عن المحادثات التي استمرت نحو أسبوع، النقاط التالية:

- وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها، والتزام الطرفين بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية للمحافظة.

- إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام من المدينة وموانئها.

- انسحاب الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى الشمال كمرحلة أولى خلال 14 يوما.

- الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يوماً.

- تعزيز الوجود الأممي في المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

- تسهيل حركة المدنيين والبضائع في المدينة والموانئ، وإيداع إيرادات الموانئ في البنك المركزي.

من جانبه، كشف السفير السعودي في اليمن، محمد آل الجابر، أن الاتفاق نص على انسحاب الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة وتعز وإطلاق كذلك آلاف المحتجزين من سجون الحوثي. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أوضح أن وجود 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي.

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