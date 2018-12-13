ماي تنجو من اقتراع سحب الثقة من زعامة حزب المحافظين

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، من اقتراع بسحب الثقة من زعامة حزب المحافظين.

وحصدت ماي، على 200 صوت، مقابل 117 صوتوا ضد بقائها على رأس حزب المحافظين في بريطانيا، فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، بعد تجاوز تيريزا ماي تصويت سحب الثقة.

من جهته، اعتبر زعيم المعارضة البريطانية أن نتائج اقتراع حجب الثقة عن ماي ليس مهما بالنسبة للبريطانيين، داعياً إلى العودة للبرلمان من أجل التصويت على اتفاق "بريكست".

وكان النواب عن حزب المحافظين بدأوا في التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن ماي عند الساعة السادسة مساءً واستمر التصويت لمدة ساعتين، وشارك فيه 317 برلمانياً.

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