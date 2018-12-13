طرفا النزاع في اليمن يتفقان على استئناف صادرات النفط والغاز
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
قال أعضاء بوفدي طرفي محادثات السلام اليمنية الجارية في السويد إن الجانبين اتفقا الأربعاء على استئناف صادرات النفط والغاز. كما اتفق وفدا الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيات الحوثي، على إعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة الرحلات الداخلية. ويعتبر هذا الاتفاق، بمثابة مرحلة أولية، بحيث تمر الطائرات عبر مطاري عدن وسيئون للتفتيش، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
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