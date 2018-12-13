طرفا النزاع في اليمن يتفقان على استئناف صادرات النفط والغاز

... هولاند واردوغان يدعوان الى استئناف المفاوضات حول سوريا دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره التركي رجب طيب اردوغان إلى استئناف المفاوضات بشأن سوريا..

... دي ميستورا يسعى لإجراء محادثات سورية جديدة في 10 يوليو أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أنه من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من المحادثات السورية - السورية في جنيف، يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

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... العثور على سجون داعش للنساء في منبج ارتكب داعش منذ ظهوره واحتلاله لأراض في سوريا والعراق أبشع أنواع الجرائم، ومارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ولعل الأكثر تضررا من همجيته، النساء

... عام على هزيمة داعش.. كشف حساب لفظائع التنظيم الإرهابي بعد مرور عام على هزيمة التنظيم الإرهابي الأكثر تطرفاً تاركاً خلفه مدن مدمرة وآلاف القتلى وعدد كبير من المختطفين والسبايا، يحاول التنظيم تنفيذ عمليات إرهابية..