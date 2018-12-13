تزويج 14 مليون فتاة قاصر حول العالم سنوياً

أخبار الآن | القاهرة- مصر (متابعات)



كشفت دراسة علمية حديثة أعدتها سارة طالب السهيل باحثة في شؤون المرأة والطفل تزويج 14 مليون فتاة قاصر حول العالم سنوياً وان العالم العربى يشهد تزويج فتاة من بين 7 قبل بلوغها سنة الـ18 عاماً .

وأشارت الدراسة إلى أن مشكلة تزويج القاصرات زادت تفاقما في العالم العربي بعد تدهور الاوضاع الامنية في سوريا، وجود الالاف من اللاجئات السوريات بالأردن، واضطرار بعض الاسر لتزويج بناتهن لعدم قدرتهم على اعالتهن، ولحمايتهن من اية مخاطر محتملة وسط حياة اللجوء، مما يؤدي لحرمانهن من التمتع بحياة صحية سليمة وفرص التعليم الضرورية للتطور، بجانب تعرضهن لحالات الطلاق بسبب نقص خبراتهن الحياتية اما في العراق فالقانون في المادة السابعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل يشترط لإتمام الزواج، العقل واكمال الثامنة عشرة من العمر وفي مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في العراق عام ٢٠١١ تبين أن 5% من النساء تزوجن بعمر دون 15 سنة، وحوالي 22% تزوجن دون سنة 18 .

وأشارت الدراسة إلى أن ظاهرة الزواج المبكر تشكل خطرا يهدد سلامة المجتمعات في العالم كله صحيا ونفسيا واقتصاديا ايضا، كما انه يخالف القوانين والمواثيق الدولية المختصة بالسن المناسب للزواج والقدرة على تكوين اسرة ناجحة.

ولفتت إلى أن اتفاقية (سيداو) تنصّ على أنّ خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وخَرْقُ هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسديّ، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيّاً زواجَ أطفال مشيرة إلى أن هناك قناعة لدى الاجيال العربية في التزويج المبكر لبناتهم مرتبط بإجماع رجال الدين على أن سن الزواج مرتبطة بعلامات البلوغ لدى الفتاة، الذي يتراوح ما بين سن تراوح ما بين 9 و13 سنة وهي فترة خروج من الطفولة إلى مراهقة تفتقر لنضج الاحساس والعقل وفهم الحياة الاسرية والاجتماعية والطامة الكبرى، ان الفتاة في هذا السن الصغير لا تكون مؤهلة لذلك نفسياً وجسدياً، وتحرم من حقها الشرعي في حق تقرير مصيرها واختيار من يناسبها للزواج، فقد يتم تزويجها في سن مبكرة من رجل لا تعرفه وقد يكبرها أحياناً بعشرات السنين!

وتابعت الدراسة :رغم جهود الدول العربية للعمل على تغيير ثقافة الزواج المبكر عبر سن تشريعات قانونية تحدد سن الزواج ما بين 17، و18 عاما، فان الواقع العملي يؤكد ان المجتمع يجد في هذه القوانين من الثغرات التي يتحايل بها على القانون ويتم تزويج البنات في كثير من الحالات عند عمر 13 عاما، مدعومين في ذلك بموقف رجال الدين فكلا من مصر والمغرب على سبيل المثال، لجأتا إلى تحديد سن الزواج بـ18 سنة، إلا ان الاهالي يلتفون حول هذا القانون، وقد يلجؤون للتزوير عبر ما يعرف بالتسنين لتغيير عمر الفتاة من 13 إلى 18 بأوراق مزورة وبموجبها يتم التزويج، بل اجبار الكثير من المراهقات على الزواج في سن مبكرة تصل في بعض الحالات إلى 13 سنة.

وكشفت عن أن القوانين التي تنص على حماية الاطفال من الزواج المبكر أصبحت مجرد ديكور وتوصياتها للمؤسسات الدولية مجرد تسالي صالونات.

وذكرت الدراسة أنه على الصعيدين النفسي والاجتماعي، فان الفتيات القاصرات يقعن فريسة للاغتصاب تحت مسمي الزواج من خلال ما يقع فيه من عنف جسدي، حيث يعتبر ما يقوم به الزوج مع زوجته القاصر عنفاً من الناحيتين الصحية والنفسية كما ان حرمان الطفل أو الطفلة من طفولتهم والقفز عبر مراحل العمر من الطفولة إلى الشباب والنضوج فجأة دون تدريج من اسوء ما يمكن ان يحصل للطفل أو الطفلة فهو عندما يكبر سيعود مجددا ليعيش فترة المراهقة المتأخرة وربما يعود حتى للطفولة التي لم يعيشها وبعض الحالات من الزواج المبكر بعد مدة من الزواج حتى لو بعد عشر سنوات أو اكثر بعض الأزواج أو الزواجات يهربون من الواقع ويتركون كل شيء كنوع من ردة الفعل.

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