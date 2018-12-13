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اليماني: سنذهب لجولة مفاوضات جديدة إذ نفذ الحوثين الاتفاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - وكالات 

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الحكومة ستذهب لجولة جديدة من المفاوضات، في حال تنفيذ الحوثيين ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد. وأوضح اليماني أنه، تم تشكيل لجنة اليماني بإشراف الأمم المتحدة لرفع الحصار عن محافظة تعز، لافتاً إلى أن الاتفاق أثمر أيضاً، عن إزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

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