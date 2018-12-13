السعودية ترحب باتفاق الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - وكالات



رحّبت المملكة العربية السعودية، باتفاق الحديدة، الذي أعلن عنه اليوم في ختام مشاورات الأطراف اليمنية التي جرت برعاية أممية في السويد.

وقال السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، إنّ الاتفاق خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله.

وأوضح السفير السعودي، أن الحكومة الشرعية وافقت على مقترح المبعوث الأممي تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وهو ما استمر الحوثيون في رفضه لولا الضغط العسكري من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واعتبر الأمير خالد بن سلمان، أنّ تحالف دعم الشرعية، تشكل لحماية الشعب اليمني، ودعم حكومته الشرعية، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي بدأتها ميليشيات الحوثي، بدعم وتوجيه من إيران.

وأضاف السفير السعودي في واشنطن: "نتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران ويعمل من أجل اليمن".

وعبّر الأمير خالد بن سلمان، عن التزام المملكة العربية السعودية "بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعماراليمن".

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