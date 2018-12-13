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الإمارات: نرحب باتفاق السويد ولولا الضغط العسكري ما تحقق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رحبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس باتفاق السويد، مشيرة إلى أنه لم يكن ليتحقق من دون الضغط العسكري. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التحالف جنّب الحديدة وميناءها العمليات العسكرية حفاظا على المدنيين. وهنأ قرقاش المبعوث الأممي بما تحقق في المشاورات اليمنية في السويد, وقال  نحن ملتزمون بالمسار السياسي.

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