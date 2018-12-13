الإمارات: نرحب باتفاق السويد ولولا الضغط العسكري ما تحقق

... اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل مئات الأسرى وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع المتمردين الحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين،وقال مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية لوكالة فرانس برس

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