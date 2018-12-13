أربعة آلاف لاجىء سوري عادوا من الأردن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, أن نحو أربعة آلاف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين الى بلدهم خلال 45 يوما. ونقل بيان عن ممثل المفوضية في الأردن ستيفانو سيفير، قوله إن حوالى 50 بالمائة من العائدين , هم من منطقة درعا جنوب سوريا, التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتابع سيفير "نحن كمفوضية، تمكنا من التأكد والتحقق من خلال قاعدة البيانات الخاصة بنا بأن هناك 3852 لاجئًا عادوا إلى سوريا في الفترة ما بين الخامس عشر من تشرين الاول/اكتوبر والاول من كانون الاول/ديسمبر".

وتابع "لقد بدأنا العمل مع السلطات الاردنية على الحدود لتعزيز القدرات حتى يتمكنوا من إدارة عملية العودة بشكل صحيح وكذلك مساعدة أولئك الذين يعودون من خلال القنوات المنظمة وتوفير المعلومات عند الحاجة".

واوضح ان "القضية الرئيسية للاجئين هي أنهم بحاجة إلى وثائق سليمة من أجل العودة وهذا أمر مكلف، في البداية، عليهم التوجه إلى السفارة السورية (في عمان) وتصويب وضعهم القانوني، ودفع ثمن وثائق مثل جوازات السفر عند الحاجة".

وخلص سيفير "نحن سعداء جدا بنهج حكومة الأردن تجاه عودة اللاجئين، الذي ينص بوضوح على أنه يتعين على اللاجئين العودة إلى ديارهم طواعية". وكان مصدر أمني أردني اكد في الثالث من الشهر الحالي ان نحو 28 ألف سوري بينهم نحو 3400 لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة الأردن عادوا إلى بلدهم عبر معبر جابر (نصيب في الجانب السوري) منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين في منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

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