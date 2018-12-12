عادل عبد المهدي: التشكيل الوزاري رهن اتفاق الكتل السياسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ان موضوع استكمال التشكيلة الوزارية، هو رهن اتفاق الكتل السياسية على تسمية المرشحين , مشيرا الى أن ترشيح اسمين لوزارتي الداخلية والدفاع لم يكونا من اختياره.

وقال خلال مؤتمر صحفي إنه كان له حرية اختيار ثماني او تسع وزارات , أما ما تبقى فهو نتيجة اتفاقات سياسية. يشار الى ان التشكيلة الوزارية في العراق لا زالت معلقة بانتظار التوافق بين الكتل السياسية.

يذكر أنه بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، تم تكليف عبد المهدي بتشكيل حكومة قبل بداية نوفمبر، لكن رئيس الوزراء الجديد، الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في البلاد ويتعرض لضغوط الولايات المتحدة وإيران، لم يتمكن من تقديم إلا 14 وزيراً من حكومته، لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.

في حين أكد عدد من قادة الكتل السياسية، وخصوصا المقربة من إيران، والتي يعتبر مرشحو الداخلية والدفاع من المحسوبين عليها، في أكثر من مناسبة، أنهم ليسوا مصرين على الأسماء المطروحة، وهي خيارات رئيس الوزراء.

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