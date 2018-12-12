تحرير الشام تهدد بإعدام أمجد المالح

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعربت لجنة حماية الصحفيين اليوم، عن قلقها الشديد إزاء مصير الصحفي السوري أمجد المالح، على خلفية تهديد حركة تحرير الشام بمحافظة إدلب السورية. وتوقعت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ عملية الإعدام بحق الصحافي السوري، في غضون الأسبوعين المقبلين.

يذكر أن المالح وهو صحافي سوري مستقل وناشط إعلامي من مدينة مضايا جنوب غرب سوريا، احتجزته هيئة تحرير الشام التابعة للقاعدة منذ شهر ديسمبر عام الفين وسبعة عشر. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء الخطر الذي يهدد حياة الصحفي السوري أمجد المالح".

واستحوذت حركة تحرير الشام، على مدينة إدلب وبعض البلدات والقرى في المحافظة في يوليو 2017. ويأتي التهديد بالإعدام ضد المالح بعد نحو أسبوعين من اغتيال رائد فارس والمصور حمود الجنيد في مدينة كفرنبل شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب. غطى المالح حصار مضايا على أيدي قوات الحكومة السورية وحزب الله اللبناني، الذي بدأ في يوليو 2015.

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