بومبيو: إيران تدعم الإرهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، بدعم الارهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق، لافتاً إلى أنّ الحرس الثوري الإيراني يواصل تطوير قدراته الصاروخية.

وقال بومبيو، على هامش جلسة مجلس الأمن الخاصة ببرنامجها النووي، إن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي عبر تجاربها الصاروخية، مشدداً على عدم قبول الولايات المتحدة بتطوير إيران للصواريخ التي تهدد أمن المنطقة.

وأوضح بومبيو، أن إيران تواصل إثارة الصراعات في العراق واليمن، مشدداً على أنّ "حلفائنا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضرورة وله الأولوية".

وأشار بومبيو، إلى أنّ الاتفاق النووي، وفر لإيران غطاء لممارساتها التدميرية في المنطقة.

إقرأ أيضاً:

العثور على أسلحة إيرانية جديدة في اليمن