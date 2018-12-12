الكويت تبدي استعدادها لاستضافة اتفاق نهائي بين طرفي النزاع

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبدت الكويت استعدادها لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن، في حال توصل الفرقاء إلى تسوية. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس.

وقال الصباح“الكويت على أتم الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن، في أي وقت يرون انه مناسب، للانتهاء من الحرب والوصول الى سِلم، والتوقيع على الاتفاق (الذي) نأمل أن يكون في دولة الكويت”. وأكد الصباح أنّه لا يوجد بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

ودعا وزير الخارجية اليمني أطراف الصراع لاستثمار المباحثات الحالية في السويد، بهدف إيجاد تسوية تنهي المأساة في اليمن. يذكر أن الكويت استضافت عام 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك.

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