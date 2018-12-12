الحوثي يقصف منازل قرية النخيل ويهجّر أهلها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل وأصيب العشرات بقصف ميليشيات الحوثي لمنازل المدنيين في قرية النخيل بمحافظة الحديدة، يأتي ذلك في إطار اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المحافظة. وبحسب، المركز الإعلامي للجيش اليمني، تسبب القصف بإلحاق أضرار بالغة بالمنازل التي تم استهدافها بشكل عشوائي فيما تعرضت منازل أخرى لتدمير كلي.

وأشار الجيش اليمني إلى أن انتهاكات الميليشيات أجبرت سكان قرية النخيل على النزوح وتشرد أهلها، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين.

وتواصل الميليشيات تهجير سكان الأحياء في محافظة الحديدة، وقد أجبرت سكان حي الزهور على ترك منازلهم التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها، حسب ما جاء على وكالة "سبأ" اليمنية.

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