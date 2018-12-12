الجيش المصري يعلن حصيلة خسائر سيناء 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش المصري حصيلة الخسائر التي أوقعها في صفوف الإرهابيين وعتادهم في سيناء، خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار عملية "سيناء 2018"، التي انطلقت في فبراير. وأوضح الجيش في بيان حول العملية التي ينفذها بالتعاون مع قوات الشرطة، أنه جرى القضاء على 24 عنصراً مسلحا ، وذلك خلال تبادل إطلاق النار مع القوات.



وأشار البيان إلى مقتل 3 أفراد شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي. وأضاف أنه جرى القبض على 403 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا.

ولفت الجيش المصري إلى أنه جرى اكتشاف وتدمير عدد 342 مخبأ وملجأ ووكر كانت تستخدم لإيواء العناصر الإرهابية، حيث عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء .

وقال إنه جرى ضبط وتدمير 27 سيارة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، فضلا عن ضبط 83 دراجة نارية، بلا لوحات معدنية، وذلك خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

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