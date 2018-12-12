الجبير: كيان البحر الأحمر يعزز التعاون الاقتصادي في المنطقة



أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن إنشاء كيان في البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، يعزز التعاون الاقتصادي والبيئي والأمني الذي يهم كل الدول العربية.

وأوضح الجبير، أن الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التجارة والاستثمار فيها، إضافة إلى ربط الاقتصاد العربي بعضه ببعض.

كما شدّد وزير الخارجية السعودي، على أن الكيان سيساهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دول المنطقة، مضيفاً أنه "يساهم في منع أي قوى خارجية من القيام بدور سلبي في هذه المنطقة الحساسة".

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، اتفاقاً لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، يضم إلى جانبها مصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، والأردن، بغرض تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض.

إقرأ أيضاً:

الإمارات والسعودية تستخدمان عملة رقمية