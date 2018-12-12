التحالف العربي: إصدار عشرات التصاريخ لحماية القوافل في اليمن

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إصدار 14 تصريحاً بحرياً، و 24 جوياً، و 8 تصاريح برية، و 152 لحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إنّ ميليشيات الحوثي، تؤثر على الحياة المعيشية للشعب اليمني من خلال تعمدها تأخير دخول السفن لميناء الحديدة والصليف. وفي نفس السياق، اوضح المالكي، أن السفن المصرح لها والمتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

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