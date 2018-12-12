الاتحاد الأوروبي: إيران تزعزع الأمن والإستقرار في المنطقة

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شدّد الاتحاد الأوروبي، على أن ممارسات إيران، تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على العاصمة السعودية الرياض، هي إيرانية الصنع.

ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة لمجلس الأمن، حول لجنة العمل المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، إلى وقف كافة تجاربها الصاروخية المزعزعة في المنطقة.



واعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي، أن الطائرات المسيرة التي يمتلكها الحوثيون، إيرانية الصنع، لافتاً إلى أنّ قنوات البيع والشراء المتعلقة بالتكنولوجيا، وغيرها مع إيران، يجب أن تجرى عبر الطرق الشرعية.

ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى دعم مشاورات السلام اليمنية الجارية في السويد.

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