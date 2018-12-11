عبدالله بن زايد يثمن جهود الأزهر في محاربة الإرهاب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قدم وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، دعوة رسمية لشيخ الأزهر لحضور مؤتمر عالمي لحوار قادة الأديان من أجل الأخوة الإنسانية، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2019.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال لقاء في مقر المشيخة بالقاهرة ، أن تحركات شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وجهوده العالمية في مواجهة التطرف ونشر ثقافة السلام بين كل الناس باتت السلاح الأول في المعركة، التي تخوضها الإنسانية ضد التطرف والإرهاب.

وأضاف خلال اللقاء في مقر المشيخة بالقاهرة: "الأزهر هو صاحب المنهج الرصين في تفنيد الفكر المتطرف وحماية الشباب من الانجرار للتنظيمات الإرهابية".

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا، التي تواجه العالم الإسلامي وأهمية تعزيز الجهود من أجل نشر قيم التسامح والسلم والاعتدال في ربوع العالم والتصدي لدعاة التطرف والكراهية

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