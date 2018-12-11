سلاح الجو العراقي يشن غارات ضد داعش شرقي سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شن سلاح الجو العراقي غارات استهدفت داعش في قرية سوسة، في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إنّ طائرات "إف 16"، نفذت ضربات جوية داخل الأراضي السورية، استهدفت معقلين لمسلحي داعش، تم تدميرهم بشكل كامل.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت الطائرات الغارات، وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية.

وأوضحت أن الطائرات قصفت هدفين، الأول عبارة عن معقلاً يتواجد بداخله 30 شخصاً من داعش، كانوا يعتزمون عقد اجتماعاً مهماً أما الهدف الثاني، كان عبارة عن مقعلاً آخراً، يتواجد فيه 14 من الإرهابيين.

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