سعوديون تعليقا على سابك: نخطو نحو المستقبل بإيمان وثقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

وضع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، يوم (الإثنين)، حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، والتي ستكون مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومترا مربعا. وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة في عام 2021م.

تفاعل مغردون مع الخبر على نطاق واسع ودشنوا وسم "محمد_بن_سلمان_يفتتح_سبارك" الذي احتل المرتبة الأولى بين قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية وعدة دول عربية أخرى كان أبرزها البحرين والإمارات.

وكان من أبرز التعليقات حول الحدث :

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وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالميٍ، ومساندة مبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في الاقتصاد الوطني؛ مع الإسهام بشكل فاعل وكبير في تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في قطاع الطاقة؛ بالإضافة إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية، التي كُلفت بإنجاز هذا المشروع، ودعم جهودها لهيكلة التكاليف من خلال تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد فيها.

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