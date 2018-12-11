تريليون دولار قيمة الرشاوى التي تدفع سنوياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

اصدرت منظمة الأمم المتحدة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد تقريراً شمل حجم السرقات والرشاوى حول العالم سنوياً.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس إن حجم الرشاوى التي يدفعها الأفراد والشركات حول العالم , تخطت ال تريليون دولار سنوياً، بينما بلغ حجم السرقات 2.6 تريليون دولار على الأقل.

وتعادل قيمة السرقات والرشاوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما يعتبر الفساد أحد اهم العوائق التي تؤثر سلباً على أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها جميع الدول في عام.

وأقر غوتريس أيضاً أن الفساد موجود في جميع الدول سواءً غنية أو فقيرة أو متطورة او نامية كما أشار أيضا الى أن الفساد يحرم الناس من حقوقهم ويبعد الإستثمار الأجنبي ويجرد الدول من مواردها الطبيعية.

واعتبر غوتيريس ان الفساد يرتبط بالعديد من الأعمال غير المشروعة كتجارة الأسلحة والمخدرات والبشر، هذا وأكدت دراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة أن رشاوى الموظفين الحكوميين كانت عالية جداً في مناطق الصراعات.

وأوصت الأمم المتحدة جميع المسؤولين ومناصري مكافحة الفساد بالرجوع لمبادرة الدعوة للعمل التي تدعو للوقوف بوجه الفساد.

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