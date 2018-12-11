المغرب يفكك خلية يشتبه بارتباطها بتنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي مشيرة الى أن أحدهم كان قرر "القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب".

وقال بيان لوزارة الداخلية إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من ثلاثة عناصر".

وأضاف أن الأبحاث الأولية أفادت أن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بالتنظيم المتطرف سواء بالساحة السورية العراقية أو بفصائله الناشطة بغرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية".

وأفاد البيان عن قيام المشتبه بهم الثلاثة بـ"التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة"، إضافة إلى "الإشادة والدعاية"

وتتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة وكانوا ينشطون بمدينة القنيطرة (غرب).

وتعلن السلطات المغربية مرارا تفكيك "خلايا إرهابية". وسجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في 2016 ثم تسع سنة 2017، بحسب أرقام رسمية.

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