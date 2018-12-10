النظام السوري ينفي تعرض مطار دمشق لهجوم جوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى الإعلام الرسمي للنظام السوري تعرض مطار دمشق الدولي لأي هجوم جوي بعدما كان أورد في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية قرب المطار.

وحذفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الخبر المتعلق بالتصدي لـ"أهداف جوية" بعدما كانت نقلت عن مراسلها أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي".

ونقل مراسل الوكالة بعدها عن مصادر في مطار دمشق الدولي أنه "لا يوجد عدوان على المطار والحركة طبيعية".

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس "يبدو أنه إنذار خاطئ".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات هزت منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي تحوي مستودعات أسلحة، من دون أن يتمكن من تحديد أسبابها.

وكانت دمشق اتهمت نهاية الشهر الماضي إسرائيل بقصف أحد مواقعها العسكرية في منطقة الكسوة جنوب دمشق. وذكر المرصد السوري يومها أن القصف استهدف "مستودعات أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية" التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.

والضربة الإسرائيلية الشهر الماضي كانت الأولى في سوريا منذ حادث إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية روسية من طريق الخطأ، وذلك في معرض ردها على صواريخ إسرائيلية في 17 سبتمبر.



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